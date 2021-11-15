Вибори в Болгарії виграла нова центристська партія, яка виступає проти корупції

У повідомленні йдеться, що перемога на виборах нової партії підвищує шанси виходу з політичної кризи в найбіднішій державі серед членів ЄС.

Політичні суперечки завадили опонентам колишнього прем'єра Бойка Борисова побудувати уряд після двох попередніх виборів у квітні та липні. Болгари втомилися від кризи, яка заважає економічним перспективам країни на тлі зростання випадків захворювання COVID-19.

Нова центристська партія "We Continue The Change", яка виступає проти хабарництва, була визнана лідером, набравши близько 26% голосів, як показали екзит-поли, проведені Alpha Research, Gallup International, Market Links і Trend. Згідно з опитуваннями, правоцентристська партія Борисова ГЄРБ займає друге місце з приблизно 23-24% голосів.

Market Links повідомили, що нова партія отримала підтримку 26,5%. Gallup International також заявила про те, що нова партія лідирує з 26,3%.

"Болгарія вступає на новий шлях", - заявив журналістам лідер центристської партії Кирил Петков, додавши, що Партія усвідомлює відповідальність за створення працюючого уряду.

Аналітики вважають, що нова партія може скріпити коаліцію за підтримки двох невеликих антикорупційних груп і соціалістів. Хоча, при цьому, вони вже заявили, що "попереду нас чекають важкі переговори".

Петков пообіцяв бути відкритим для діалогу і компромісів, але сказав, що його партія не відступить від планів з реформування судової системи та боротьби з корупцією. Він сказав, що заміна головного прокурора і зміцнення антикорупційного агентства будуть ключовими питаннями на переговорах по коаліції.

На президентських виборах, що також відбулися в неділю, чинний президент Румен Радев, різкий критик Борисова, отримав близько 50% підтримки в першому турі голосування і готується виграти другий тур 21 листопада.