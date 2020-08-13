Вибори у Білорусі: Мінськ першим з регіонів оприлюднив результати

Підсумки виборів у Білорусі підвели вже у всіх регіонах країни. Однак підсумкові дані опублікувала тільки столиця - Мінськ.

Про це повідомляє місцевий портал tut.by.

Повідомляється, що відповідно до опублікованого протоколу за чинного президента Олександра Лукашенка проголосували 64,5% виборців, за Світлану Тіхановську 14,9%.

Також повідомляється, що найактивніше за Тіхановську голосували в Заводському районі Мінська. Мінська міська комісія вже передала дані до ЦВК. За даними порталу, всі обласні комісії затвердили результати виборів протягом 11-12 серпня, проте поки не публікують інформацію.

Фото: підсумки виборів президента Білорусі в Мінську (інфографіка tut.by)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про фальсифікації результатів виборів на одній з дільниць у Вітебську; зокрема, голову комісії змусили переписати підсумковий протокол голосування на користь Олександра Лукашенка.

Згідно з попередніми даними, Лукашенко перемагає з результатом понад 80%.