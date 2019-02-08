Вибори-2019: ЦВК зареєструвала Соловйова кандидатом у президенти

ЦВК зареєструвала 44 кандидата в президенти

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера партии "Розумна сила" Александра Соловьева кандидатом в президенты на выборах 2019. Такое решение комиссия приняла в ходе заседания в пятницу, 8 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, по состоянию на 8 февраля зарегистрированы 44 кандидата в президенты.

По словам члена ЦИК Валентина Шепилова, Соловьев повторно подал заявку в комиссию. Так, в предвыборной программе Соловьева содержались положения, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности.

"3 февраля 2019 года в комиссию повторно поступили документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах Соловьева Александра, выдвинутого на съезде политической партии "Розумна сила". ЦИК предлагается зарегистрировать кандидата на пост президента Соловьева Александра, проживает в городе Киеве, субъект выдвижения политическая партия "Розумна сила", - сообщил Шепилов.

Так, за решение о регистрации Соловьева проголосовали 10 членов комиссии, 6 воздержались.

Напомним, ранее глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель обратился в Службу безопасности Украины с просьбой начать досудебное расследование в отношении действий лидера партии "Розумна сила" Александра Соловьева. Так, 28 января ЦИК установила, что в его программе кандидата на пост президента были положения, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, 2 февраля ЦИК отказал в регистрации кандидатами на пост президента еще четырем лицам, среди которых и Соловьев.

Подчеркнем, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в отчете партии "Розумна сила".

Добавим, 30 мая 2018 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге заявил, что партия "Розумна сила" финансируется Кремлем.