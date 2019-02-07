Вибори-2019: ЦВК зареєструвала Порошенко кандидатом

Таке рішення комісія прийняла на засіданні в четвер

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом Петра Порошенко на выборах президента в 2019 году. Такое решение комиссия приняла в ходе сегодняшнего заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение комиссия приняла единогласно. Таким образом, по состоянию на 7 февраля ЦИК зарегистрировал 38 кандидатов.

Напомним, 3 февраля действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на президентских выборах 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, 29 января Порошенко сделал заявление, что будет участвовать в выборах президента Украины.

Отметим, кандидаты на пост главы государства могут регистрироваться в ЦИК с 31 декабря по 4 февраля 2019 года. В воскресенье, 3 февраля, в Центральной избирательной комиссии продолжался прием заявлений от потенциальных кандидатов на пост президента.

Добавим, в среду Центризбирком зарегистрировал кандидатами в президенты Украины еще трех человек: Андрея Новака (партия "Патриот"), Василия Журавлева (партия "Справедливость"), самовыдвиженца Юрия Тимошенко.