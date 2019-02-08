Вибори-2019: ЦВК зареєструвала Гнапа кандидатом у президенти

Таке рішення ЦВК прийняла у ході засідання 8 лютого

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Дмитрия Гнапа кандидатом в президенты на выборах 2019. Такое решение комиссия приняла в ходе заседания в пятницу, 8 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, по состоянию на 8 февраля зарегистрированы 43 кандидата в президенты.

"В ЦИК 3 февраля поступили документы от Гнапа Дмитрия Владимировича. Рассмотрев эти документы, ЦИК постановляет зарегистрировать Гнапа Дмитрия, проживает в городе Киеве, член политической партии "Сила людей", - сообщил член ЦИК Евгений Радченко.

По словам председателя комиссии Татьяны Слипачук, решение о регистрации Гнапа было принято единогласно.

"16 "за". Единогласно", - заявила Слипачук.

Напомним, ранее партия "Сила людей" призвала представителя партии на президентских выборах Дмитрия Гнапа отказаться от кандидатства. В частности, парламентарии Остап Еднак и Наталья Веселова заявили, что считают "ситуацию вокруг Дмитрия Гнапа неприемлемой".

Как писало РБК-Украина ранее, 3 февраля 2019 года представитель политической партии "Сила людей" Дмитрий Гнап подал документы и заявление в ЦИК о выдвижении кандидатом на пост президента Украины.

Добавим, журналистка "Сліство.Инфо" Анна Бабинец сообщила, что в коллективе произошла неприятная ситуация, которая связана с деньгами, которые почти четыре года назад агентство получило в качестве премии. В частности, Гнап от имени команды публично заявил, что премию потратят на помощь армии.

"Выяснилось, что премия была перечислена на банковский счет Дмитрия (возможно, потому, что счета ОО "Следствие.Инфо" были открыты лишь в декабре 2015-го, а премия поступила где-то за полгода до этого)", - пояснила она и добавила, что в ближайшие дни Дмитрий Гнап перечислит оставшиеся средства на благотворительный счет ГО "Слідство.Інфо" и команда будет решать самостоятельно, куда потратить эти деньги.

В свою очередь Гнап заявил, что остаток от премии в размере более 9 тыс. евро является "неприкосновенным запасом".