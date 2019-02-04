Вибори-2019: ЦВК зареєструвала ще одного кандидата в президенти

Безсмертний балотується як самовисуванець

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост президента Романа Бессмертного. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК 4 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

В ЦИК отметили, что предоставленные документы соответствуют требованиям закона о выборах президента.

"В ЦИК 30 января 2019 года Бессмертный Роман Петрович лично подал заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах. Предоставленные документы соответствуют требованиям закона о выборах президента... Зарегистрировать кандидата на пост президента Украины на очередных выборах Бессмертного Романа, проживает в Киеве, беспартийный, самовыдвиженец", - говорится в постановлении Центризбиркома.

Так, члены комиссии единогласно проголосовали за регистрацию Бессмертного кандидатом.

"16 "за". Постановление утверждено", - сообщила председатель комиссии Татьяна Слипачук.

Напомним, 30 января Бессмертный подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) о регистрации кандидатом на пост президента Украины.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия накануне президентских выборов обнародовала информацию о количестве граждан Украины, информация о которых содержится в Государственном реестре избирателей. В частности, последнее обновление данных датировано 31 декабря 2018 года. За последний год количество избирателей уменьшилось на 224 тысячи человек до 35 млн 602 тысяч.

Добавим, по состоянию на 3 февраля 83 человека подали заявления в ЦИК на участие в президентских выборах-2019.