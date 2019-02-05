Вибори-2019: ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів

Таким чином, зараз зареєстровано 34 кандидати у президенти

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех человек кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года. Соответствующее решение было принято во время очередного заседания 5 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, сегодня комиссия зарегистрировала кандидатами Виктора Кривенко, который выдвигается от партии "Народный рух Украины" и Сергея Кривоноса от партии "Воины АТО". Кроме того, комиссия зарегистрировала двух самовыдвиженцев Сергея Носенко и Руслана Ригованова.

"Предлагается зарегистрировать кандидатом Сергея Кривоноса, проживает в городе Киеве, беспартийный, субъект выдвижения политическая партия "Воины АТО", - зачитала постановление член ЦИК Ирина Ефремова.

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, решение о регистрации кандидатов приняты единогласно. Присутствовшим на заседании вручили удостоверения кандидата.

Напомним, в понедельник, 4 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на пост президента Романа Бессмертного и Виктора Бондаря. Таким образом, по состоянию на вчера были зарегистрированы 30 кандидатов в президенты.

Как писало РБК-Украина ранее, по состоянию на 3 февраля 83 человека подали заявления в ЦИК на участие в президентских выборах-2019.

Добавим, 4 февраля ЦИК отказал в регистрации двум лицам, подавшим заявления о выдвижении на пост президента. Так, комиссия отказала в регистрации Тарасу Костянчуку и Наталье Земской.