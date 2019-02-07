Вибори-2019: у ЦВК розповіли, скільком кандидатам відмовили у реєстрації

Станом на четвер зареєстрований 41 кандидат у президенти

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 7 февраля 2019 года отказала в регистрации кандидатами в президенты на выборах в 2019 году 43 лицам. Об этом РБК-Украина сообщили в Центризбиркоме.

Кроме того, по состоянию на четверг зарегистрирован 41 кандидат на пост президента.

"По состоянию на 15:15 7 февраля ЦИК уже зарегистрировал 41 человек. Также с начала избирательного процесса комиссия отказала в регистрации 43 лицам", - сообщили в пресс-службе.

Следует отметить, что ЦИК должен рассмотреть заявления от кандидатов на пост президента Украины до 8 февраля.

Как писало РБК-Украина ранее, президента Петра Порошенко в четверг зарегистрировали кандидатом в президенты на выборах-2019.

Кроме того, ЦИК сегодня зарегистрировал кандидатами на президентских выборах самовыдвиженцев Юрия Кармазина, Юлию Литвиненко и Александра Ващенко.

Добавим, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на 6 февраля зарегистрировала 91 международного наблюдателя. Следует отметить, что сегодня парламент принял за основу и в целом закон, которым гражданам России запрещается быть наблюдателями на украинских выборах.