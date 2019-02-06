Вибори-2019: комітет рекомендує Раді заборонити росіянам бути спостерігачами

Документ рекомендують прийняти за основу та в цілому

Комитет по вопросам внешней политики рекомендует Верховной раде принять законопроект №9524, которым предлагается запретить гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019 в Украине. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета 6 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект рекомендуется принять за основу и в целом.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить в повестку дня сессии... проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине" (№9524 от 04.02.2019) и принять его за основу и в целом", - говорится в заключении комитета.

Напомним, ранее в Раде опубликовали текст законопроекта №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019. Законопроект был зарегистрирован в ВР 4 февраля.

Как писало РБК-Украина, в парламенте рассчитывают, что принятие закона о запрете гражданам РФ наблюдать за выборами в Украине сможет уменьшить количество провокаций во время избирательных кампаний в 2019 году.