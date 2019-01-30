Вибори-2019: як голосувати не за місцем прописки

Для участі в голосуванні переселенці і бажаючі голосувати не за місцем прописки повинні подати заяву в органи Держреєстру виборців

Очередные президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Подробнее о том, как будут голосовать переселенцы и как проголосовать не по месту прописки - в материале РБК-Украина.

Избирательные участки будут работать 31 марта 2019 года с восьми часов утра до 20 часов вечера. Согласно украинскому законодательству, право голоса на выборах президента имеют граждане Украины, которым на день выборов исполнилось 18 лет. Не имеет права голоса гражданин, признанный судом недееспособным.

Как будут голосовать жители ОРДЛО и переселенцы с Донбасса и Крыма

Для участия в голосовании на выборах-2019 жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны обратиться с заявлением в отделения органов Госреестра избирателей, которые находятся на подконтрольной украинской власти территории, и указать адрес избирательного участка, где человек желает проголосовать. Соответствующее заявление необходимо подать не позднее, чем за 5 дней (то есть до 25 марта 2019 года включительно) до даты проведения выборов.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел Украины сообщали, что для избежания очередей в пунктах пропуска на Донбассе в день голосования Госпогранслужба планирует перевести их на другой распорядок работы: либо продлить рабочий день, либо добавить количество сотрудников.

Избиратели, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.

Как проголосовать не по месту прописки

Принять участие в голосовании не по месту прописки могут не только переселенцы, но и любой гражданин, который по объективным причинам не может явится в необходимый для этого участок.

Для этого необходимо подать в Госреестр избирателей заявление, в котором указывается:

фамилия, имя, отчество,

дата, место рождения и уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии такой информации),

избирательный адрес,

мотивирование необходимости временного изменения места голосования,

адрес, где лицо будет находиться в день выборов,

номер избирательного участка, которое лицо просит определить местом его голосования, с указанием избирательного округа и его номера (при наличии).

Кроме того, к заявлению прилагаются документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования (справка с работы, учебы, и т. п).

При подаче заявления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины (паспорт, временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение военнослужащего или военный билет).