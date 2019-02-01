Вибори-2019: документи до ЦВК подали майже 60 осіб

Протягом п'ятниці документи подали 5 осіб

Документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию кандидатами в президенты подали 59 человек. Об этом РБК-Украина сообщили в Центризбиркоме.

Так, в пятницу соответствующие заявки подали 5 человек.

"За сегодняшний день заявления в ЦИК подали 5 человек. Из них четверо самовыдвиженцев. Пятый - народный депутат Виктор Кривенко", - сообщили в ЦИК.

Также отмечается, что нардеп будет выдвигаться от партии "Народный рух".

"По состоянию на 16:30 документы для регистрации кандидатами подали 59 человек", - добавили в ЦИК.

Напомним, по состоянию на 30 января документы о регистрации кандидатами на выборах президента-2019 в Центральную избирательную комиссию подал 51 человек.

Как писало РБК-Украина, комиссия зарегистрировала Владимира Зеленского кандидатом в президенты на выборах-2019. Таким образом, в настоящее время зарегистрировано 26 кандидатов в президенты.

Добавим, 29 января сообщалось, что документы о регистрации кандидатами на пост президента подали 46 человек.