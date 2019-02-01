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Вибори-2019: документи до ЦВК подали майже 60 осіб

Новини » Вибори 2019    01.02.2019 - 17:28
Вибори-2019: документи до ЦВК подали майже 60 осіб
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Протягом п'ятниці документи подали 5 осіб

Документи до Центральної виборчої комісії на реєстрацію кандидатами у президенти подали 59 осіб. Про це РБК- Україна повідомили у Центрвиборчкомі.

Так, у пятницю відповідні заявки подали 5 осіб.

"За сьогоднішній день заяви до ЦВК подали 5 осіб. З них четверо самовисуванців. А п'ятий - народний депутат Віктор Кривенко", - повідомили в ЦВК.

Також зазначається, що нардеп висуватиметься від партії "Народний рух".

"Станом на 16:30 документи для реєстрації кандидатами подали 59 осіб", - додали в ЦВК.

Нагадаємо, станом на 30 січня документи про реєстрацію кандидатами на виборах президента-2019 у Центральну виборчу комісію подала 51 особа.

Як писало РБК-Україна, комісія зареєструвала Володимира Зеленського кандидатом у президенти на виборах-2019. Таким чином, на даний час зареєстровано 26 кандидатів у президенти.

Додамо, 29 січня повідомлялося, що документи про реєстрацію кандидатами на пост президента подали 46 осіб.

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