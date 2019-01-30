Вибори-2019: документи до ЦВК подала 51 особа

У середу, 30 січня, документи подали п'ять осіб

Документы о регистрации кандидатами на выборах президента-2019 в Центральную избирательную комиссию подал 51 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь Центризбиркома Константин Хивренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, 30 января документы подали пять человек.

"Сегодня документы подали 5 человек. С начала избирательного процесса по 31 декабря 2018 декабря документ подал 51 человек", - сообщил Хивренко.

По его словам, 51-м потенциальным кандидатом стал Роман Бессмертный.

"По состоянию на 16:00 комиссией зарегистрированы 23 кандидата. Другие документы на рассмотрении. Но по итогам сегодняшнего заседания могут быть изменения", - добавил представитель комиссии.

Напомним, во вторник сообщалось, что документы в Центризбирком подали 46 лиц.

Как писало РБК-Украина, 29 января ЦИК зарегистрировал 23-го кандидата в президенты на выборах-2019 - народного депутата Сергея Таруту.

Добавим, в среду документы в ЦИК подал Роман Бессмертный.

Кроме того, после проверки НАПК четырнадцать кандидатов в президенты на выборах-2019 уточнили данные в своих электронных декларациях.