Вибори-2019: документи до ЦВК подала 51 особа

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

У середу, 30 січня, документи подали п'ять осіб

Документи про реєстрацію кандидатами на вибори президента-2019 до Центральної виборчої комісії подала 51 особа. Про це повідомив речник Центрвиборчкому Костянтин Хівренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, 30 січня документи подали п'ять осіб.

"Сьогодні документи подали 5 осіб. З початку виборчого процесу з 31 грудня 2018 грудня документи подала 51 особа", - повідомив Хівренко.

За його словами, 51-м потенційний кандидатом став Роман Безсмертний.

"Станом на 16:00 комісією зареєстровано 23 кандидата. Інші документи на розгляді. Але за підсумками сьогоднішнього засідання можуть бути зміни", - додав речник комісії.

Нагадаємо, у вівторок повідомлялося, що документи в Центрвиборчком подали 46 осіб.

Як писало РБК-Україна, 29 січня ЦВК зареєструвала 23-го кандидата в президенти на виборах-2019 - народного депутата Сергія Таруту.

Додамо, в середу документи в ЦВК подав Роман Безсмертний.

Крім того, після перевірки НАЗК чотирнадцять кандидатів у президенти на виборах-2019 уточнили дані в своїх електронних деклараціях.