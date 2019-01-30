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Вибори-2019: документи до ЦВК подала 51 особа

Новини » Вибори 2019    30.01.2019 - 16:42
Вибори-2019: документи до ЦВК подала 51 особа
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

У середу, 30 січня, документи подали п'ять осіб

Документи про реєстрацію кандидатами на вибори президента-2019 до Центральної виборчої комісії подала 51 особа. Про це повідомив речник Центрвиборчкому Костянтин Хівренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, 30 січня документи подали п'ять осіб.

"Сьогодні документи подали 5 осіб.  З початку виборчого процесу з 31 грудня 2018 грудня документи подала 51 особа", - повідомив Хівренко.

За його словами, 51-м потенційний кандидатом став Роман Безсмертний.

"Станом на 16:00 комісією зареєстровано 23 кандидата. Інші документи на розгляді. Але за підсумками сьогоднішнього засідання можуть бути зміни", - додав речник комісії.

Нагадаємо, у вівторок повідомлялося, що документи в Центрвиборчком подали 46 осіб.

Як писало РБК-Україна, 29 січня ЦВК зареєструвала 23-го кандидата в президенти на виборах-2019 - народного депутата Сергія Таруту.

Додамо, в середу документи в ЦВК подав Роман Безсмертний.

Крім того, після перевірки НАЗК чотирнадцять кандидатів у президенти на виборах-2019 уточнили дані в своїх електронних деклараціях.

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