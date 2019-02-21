До виборів прогресу в справі полонених українських моряків не буде, - адвокат

За словами Новікова, інформації про здоров'я полонених моряків, як і раніше, немає

До выборов президента Украины прогресса в деле военнопленных украинских моряков ждать не стоит. Об этом заявил адвокат Илья Новиков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Новикова радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, "ни по одной из этих апелляций никто, включая защиту, не ждал никакого другого решения кроме как оставить в силе".

"Мы понимаем, что до украинских выборов, по крайней мере, скорей всего, ничего существенного происходить не будет", - сказал он.

По его словам, следствие к этому дело относится, как к обычному уголовному делу, правда, необычного масштаба.

Относительно здоровья моряков, Новиков подчеркнул, что информации по-прежнему нет.

"Что происходит со здоровьем, мы как не знали раньше, так не знаем и сейчас", - сказал защитник.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко передал генеральному секретарю ООН обращение, подписанное тысячами украинцев, с просьбой усилить давление на Россию для освобождения украинских военнопленных моряков.

Накануне Москалькова посетила украинских моряков в СИЗО "Лефортово" и убедилась в том, что трем раненым военнопленным действительно нужна медицинская помощь.