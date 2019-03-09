Після виборів газ для людей коштуватиме 3.50, - Тимошенко

Новый президент сразу после выборов должен снизить минимум вдвое цену на газ для населения, изменить состав НКРЭКУ и навести порядок в тарифах. Об этом заявила кандидат на пост президента Юлия Тимошенко во время программы «Главная тема. Выбор» на телеканале «Украина».

«Добыть газ, транспортировать к людям, заплатить налоги и прибавить 30% рентабельности – это 3 грн 50 коп. за кубометр газа. Сегодня украинцам выставляют 8 грн 55 коп. за кубометр. Это нечестно, глубоко коррупционно и абсурдно с экономической точки зрения», – пояснила она.

Тимошенко добавила, что сейчас «в цену газа заложена и заработная плата председателя НАК «Нафтогаза», которая составляет 2 миллиона грн в месяц», и «откаты и коррупционные наценки».

Лидер «Батькивщины» настаивает: надо привлечь к уголовной ответственности всех коррупционеров, которые возглавляют газовую отрасль. А также – демонополизировать импорт газа, установить честные правила в сфере его добычи и направить украинское топливо исключительно на потребности населения.

Тимошенко убеждена: безоговорочным аргументом для снижения тарифов является решение Окружного административного суда, который признал: «Постановление правительства №315, которым в 2016 году была повышена цена на газ, является незаконным и необоснованным».

«Это первый шаг, это основа для того, чтобы после президентских выборов, не потеряв ни одного дня, просто отменить все эти нечестные вещи и поставить единственную реальную правильную цену на газ, которая будет вдвое ниже», – заявила политик.

Лидер «Батькивщины» также напомнила что в себестоимости тепла – 85% стоимости природного газа, в стоимости горячей воды – 75% . Поэтому когда снизится цена на газ вдвое, уменьшится и тариф на тепло, и на горячую воду.

«Новый президент, который имеет законное право формировать НКРЭКУ, уволит всех членов этой комиссии, которые являются коррупционерами и бизнесменами и которые выполняют незаконные указания сегодняшнего главы государства», – уверена Тимошенко.

Сегодня, по ее словам, страна в таком состоянии коллапса и хаоса, что в уже нет времени на любые эксперименты.

«У нас осталось 20 дней до завершения жизни этой власти. И я думаю, что вся страна с большим удовольствием отправит ее в небытие», – подытожила кандидат.