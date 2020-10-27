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На виборах у США достроково проголосували понад 68 млн осіб

Вашингтон, Вівторок 27 жовтня 2020 21:43
На виборах у США достроково проголосували понад 68 млн осіб
Фото: вибори у США flickr.com/ingmar)
Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах на майбутніх виборах достроково проголосували понад 68 млн осіб. Загальні вибори в США відбудуться 3 листопада.

Відповідні підрахунки, опубліковані на порталі United States Elections Project, створений професором Університету штату Флорида Майклом Макдональдом.

У загальній складності в США достроково проголосували вже 68 594 113 осіб. З них 45 921 127 осіб проголосував поштою.

Штатом, що лідирують за кількістю виборців, достроково віддали свій голос на виборах, став Техас, де проголосували вже понад 7,8 млн американців. Слідом йдуть штати Каліфорнія (7 402 302) і Флорида (6 427 773).

Зазначимо, на виборах 3 листопада будуть обиратися президент і віце-президент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.

Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, кандидат в президенти Сполучених Штатів Джо Байден назвав Росію головною загрозою для країни. Також він висловився про відносини з Китаєм.

Крім того, Дональд Трамп планує звільнити директора ЦРУ Джину Хаспел і міністра оборони Марка Еспера в разі переобрання на другий термін.

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