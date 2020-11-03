На виборах у США достроково проголосували понад 100 млн осіб

У вівторок, 3 листопада, у Сполучених Штатах проходять загальні вибори. На них достроково проголосували понад 100 млн осіб.
Про це повідомляє CNN.
Ці голоси складають понад 47% від загального числа виборців. У 21 штатах і Вашингтоні вже проголосували більш ніж половина виборців.
Щонайменше в шести штатах, а саме, в Техасі, Гаваях, Неваді, Вашингтоні, Аризоні і Монтані, явка вже перевищила загальну явку на загальних виборах 2016 року.
Ще в семи штатах достроково проголосували близько 90% від числа виборців, які взяли участь у голосуванні у 2016 році. Це Північна Кароліна, Орегон, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджія, Флорида і Теннессі.
В країні вже подано 100,2 мільйона бюлетенів, що становить 73% від явки на президентських виборах 2016 року.
Нагадаємо, кандидат в президенти Сполучених Штатів від демократів Джо Байден достроково проголосував на виборах. Він голосував в будівлі державної адміністрації Карвел у своєму рідному місті Вілмінгтон в штаті Делавер.
Крім того, 24 жовтня на загальних виборах достроково проголосував чинний президент США Дональд Трамп.
Зазначимо, що у Вашингтоні поліція перейшла на режим підвищеної готовності у зв'язку з можливими заворушеннями після виборів в США.