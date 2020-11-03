На виборах у США достроково проголосували понад 100 млн осіб

Фото: вибори в США (flickr.com/ingmar)

У вівторок, 3 листопада, у Сполучених Штатах проходять загальні вибори. На них достроково проголосували понад 100 млн осіб.

Про це повідомляє CNN.

Ці голоси складають понад 47% від загального числа виборців. У 21 штатах і Вашингтоні вже проголосували більш ніж половина виборців.

Щонайменше в шести штатах, а саме, в Техасі, Гаваях, Неваді, Вашингтоні, Аризоні і Монтані, явка вже перевищила загальну явку на загальних виборах 2016 року.

Ще в семи штатах достроково проголосували близько 90% від числа виборців, які взяли участь у голосуванні у 2016 році. Це Північна Кароліна, Орегон, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджія, Флорида і Теннессі.

В країні вже подано 100,2 мільйона бюлетенів, що становить 73% від явки на президентських виборах 2016 року.

Нагадаємо, кандидат в президенти Сполучених Штатів від демократів Джо Байден достроково проголосував на виборах. Він голосував в будівлі державної адміністрації Карвел у своєму рідному місті Вілмінгтон в штаті Делавер.

Крім того, 24 жовтня на загальних виборах достроково проголосував чинний президент США Дональд Трамп.

Зазначимо, що у Вашингтоні поліція перейшла на режим підвищеної готовності у зв'язку з можливими заворушеннями після виборів в США.