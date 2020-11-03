ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На виборах у США достроково проголосували понад 100 млн осіб

Вашингтон, Вівторок 03 листопада 2020 18:05
На виборах у США достроково проголосували понад 100 млн осіб
Фото: вибори в США (flickr.com/ingmar)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 3 листопада, у Сполучених Штатах проходять загальні вибори. На них достроково проголосували понад 100 млн осіб.

Про це повідомляє CNN.

Ці голоси складають понад 47% від загального числа виборців. У 21 штатах і Вашингтоні вже проголосували більш ніж половина виборців.

Щонайменше в шести штатах, а саме, в Техасі, Гаваях, Неваді, Вашингтоні, Аризоні і Монтані, явка вже перевищила загальну явку на загальних виборах 2016 року.

Ще в семи штатах достроково проголосували близько 90% від числа виборців, які взяли участь у голосуванні у 2016 році. Це Північна Кароліна, Орегон, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджія, Флорида і Теннессі.

В країні вже подано 100,2 мільйона бюлетенів, що становить 73% від явки на президентських виборах 2016 року.

Нагадаємо, кандидат в президенти Сполучених Штатів від демократів Джо Байден достроково проголосував на виборах. Він голосував в будівлі державної адміністрації Карвел у своєму рідному місті Вілмінгтон в штаті Делавер.

Крім того, 24 жовтня на загальних виборах достроково проголосував чинний президент США Дональд Трамп.

Зазначимо, що у Вашингтоні поліція перейшла на режим підвищеної готовності у зв'язку з можливими заворушеннями після виборів в США.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Вибори в США

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся