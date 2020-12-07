На виборах у Румунії у опозиційної та правлячої партії приблизно однакова кількість голосів

Фото: Людовік Орбан (facebook com ludovic orban 79)

У Румунії 6 грудня пройшли парламентські вибори. Дві провідні політичні сили - опозиційна Соціал-демократична партія (PSD) та правляча Національна ліберальна партія (PNL) - набирають приблизно однакову кількість голосів.

Про це пише Reuters.

Результати екзит-полів суперечать один одному. Так, опитування CURS-Avangarde показує перемогу опозиції (30,5 відсотків проти 29).

Водночас, за даними опитування на виході із виборчих дільниць, проведеного компанією INSOMAR, перемогу на виборах здобуває правляча PNL (32 проти 28 відсотків).

За даними двох екзитполів, на третьому місці приблизно з 16-ма відсотками - еко-ліберальний "Альянс-2020 USR-Plus". Політсила має намір увійти в коаліцію з правлячою партією.

Чинний прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан після закриття виборчих дільниць висловив упевненість у тому, що його партія "є переможцем цих виборів".

Явка становила 31,84 відсотка, що є найнижчим показником з 1989 року.

Нагадаємо, Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови. ЦВК Молдови вже затвердила результати голосування, але Конституційний суд їх поки що не визнав.

РБК-Україна писало, що 6 грудня в Молдові пройшли масштабні протести з вимогою розпуску парламенту і дострокових виборів.