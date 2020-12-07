ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На виборах у Румунії у опозиційної та правлячої партії приблизно однакова кількість голосів

Понеділок 07 грудня 2020 02:49
На виборах у Румунії у опозиційної та правлячої партії приблизно однакова кількість голосів
Фото: Людовік Орбан (facebook com ludovic orban 79)
Автор: Инна Собора

У Румунії 6 грудня пройшли парламентські вибори. Дві провідні політичні сили - опозиційна Соціал-демократична партія (PSD) та правляча Національна ліберальна партія (PNL) - набирають приблизно однакову кількість голосів.

Про це пише Reuters.

Результати екзит-полів суперечать один одному. Так, опитування CURS-Avangarde показує перемогу опозиції (30,5 відсотків проти 29).

Водночас, за даними опитування на виході із виборчих дільниць, проведеного компанією INSOMAR, перемогу на виборах здобуває правляча PNL (32 проти 28 відсотків).

За даними двох екзитполів, на третьому місці приблизно з 16-ма відсотками - еко-ліберальний "Альянс-2020 USR-Plus". Політсила має намір увійти в коаліцію з правлячою партією.

Чинний прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан після закриття виборчих дільниць висловив упевненість у тому, що його партія "є переможцем цих виборів".

Явка становила 31,84 відсотка, що є найнижчим показником з 1989 року.

Нагадаємо, Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови. ЦВК Молдови вже затвердила результати голосування, але Конституційний суд їх поки що не визнав.

РБК-Україна писало, що 6 грудня в Молдові пройшли масштабні протести з вимогою розпуску парламенту і дострокових виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Румыниявыборы

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся