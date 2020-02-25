На виборах до Ради можуть пройти від чотирьох до восьми партій

Якби дострокові вибори до Верховної ради відбувалися в найближчий час, 5%-й бар'єр подолали б чотири партії. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, до парламенту потрапили б "Слуга народу" (39,1% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором, -4,1% порівняно з 2019 роком), "Опозиційна платформа - За життя" (15,6%, порівняно з 2019 роком +2,5%), "Європейська солідарність" (10,8%, порівняно з 2019 роком +2,7%), ВО "Батьківщина" (9%, порівняно з 2019 роком +0,8%).

Близькі до прохідного бар’єру "Сила і Честь" (4,6%, порівняно з 2019 роком +0,8%) і Радикальна партія (4,2%, порівняно з 2019 роком +0,2%), ВО "Свобода" (3,4%, порівняно з 2019 роком +1,2%), "Опозиційний блок" (3,4%, порівняно з 2019 роком +0,3%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування з 8 по 18 лютого серед 2038 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної ради, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 36% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За "Опозиційну платформу - За життя" готові віддати свій голос 15% тих респондентів, які прийдуть на виборчі дільниці і визначилися з вибором, за "Європейську солідарність" - 13%, за ВО "Батьківщина" - 10%, за партію "Сила і честь" - 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, у першому турі виборів за Володимира Зеленського готові голосувати 44,2% серед тих громадян, хто визначився з кандидатом.