На виборах у Португалії перемогла Соціалістична партія

Минулої неділі в Португалії пройшли дострокові парламентські вибори. Після підрахунку 99% бюлетенів, найбільше голосів отримала Соціалістична партія, яку очолює прем'єр-міністр країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
"Після обробки 99% бюлетенів Соціалістична партія прем'єр-міністра Антоніу Кошти набирає більше 41% голосів, у соціально-демократичної партії Руя Ріо менше 30%. Третій результат у правої Chega ("Вистачить") - більше 7% голосів виборців. У решти учасників виборів показники нижче п'яти відсотків", - пише видання.
Соціалістична партія перебуває у владі Португалії з 2015 року.
Нагадаємо, протягом короткого часу в неділю ввечері, 30 січня, офіційний сайт парламенту Португалії був недоступний. Після цього група хакерів заявила, що отримала доступ до веб-сайту і "вкрала конфіденційну інформацію".
Представник парламенту повідомив, що вони розслідують можливу кібератаку, але зазначив, що "в даний час немає ніяких доказів".