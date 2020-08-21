Якби був вибір: українці назвали бажані країни народження

Фото: Марш захисників України (Віталій Носач, РБК-Україна)

На території Росії хотіли б народитися 2% українців

У липні 2020 року 72% українців старше 16 років зазначили, що якби в них була можливість вибрати країну, в якій народитися, то вони обрали б Україну. Цей показник не змінився у порівнянні з 2019 роком, однак вищий за минулі роки (65% - у 2018 році, 68% - у 2014 році).

Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.

За даними опитування, у країнах Європейського союзу загалом хотіли б народитися 5% українців, а у США або Канаді - 2%. Росію як країну народження обрали б всього 2%. Кожен сьомий респондент (14%) не зміг визначитися.

Опитування компанії Info Sapiens проводилося серед 1000 осіб віком від 16 років по всій Україні за виключенням окупованих територій. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,2%. Омнібус проводиться щомісячно, польовий етап цієї хвилі проводився 14-31 липня 2020 року.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у середині серпня 2020 року абсолютна більшість українців воліє будувати своє майбутнє життя в Україні - близько 70%, натомість 19% скоріше хотіли б будувати своє життя деінде.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався в середині серпня 2020 року, за проголосували б 67,7% громадян.