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Вибили двері, вимагаючи кисень: у Миколаєві родичі пацієнтки напали на лікарню

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Миколаїв, П'ятниця 05 листопада 2021 11:37
Вибили двері, вимагаючи кисень: у Миколаєві родичі пацієнтки напали на лікарню Фото: у Миколаєві родичі пацієнтки напали на лікарню (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Вночі напали на Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб. Родичі пацієнтки вибили двері, вимагаючи кисень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку головного лікаря Світлани Федорової.

О 00:15 ночі увірвалася група незнайомих людей на територію лікарні.

"Зламали шлагбаум, почали вибивати двері в приймальний спокій. З погрозами накинулися на персонал, з вимогою "кисень!", - повідомила вона.

Головний лікар розповіла, що слідом в'їхала якась машина (типу "приватна швидка") без розпізнавальних знаків.

"Але там була вкрай важка хвора, в агональному стані, сатурація 35. І не було кисню, не було умов транспортування такої хворої (в такому стані взагалі не можна транспортувати - це знають медики, на жаль, не знають ті, хто на хвилі "ковіда" вирішили підзаробити, обзиваючи себе "приватною швидкою")", - написала головний лікар.

Фото: у Миколаєві родичі пацієнтки напали на лікарню (facebook.com)

Виявилося, що пацієнтка поступила в Новобузьку ЦРЛ 3 листопада, і при повній відсутності кисню, персоналу, який вміє надавати допомогу, реанімації і т.д. її родичі не стали чекати, поки вона помре без допомоги і почали діяти ось таким шляхом.

За словами лікаря, проблеми з киснем в "ковідних" лікарнях області є, так само як з персоналом, ліжко-місцями і ліками.

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