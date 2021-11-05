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Выбили двери, требуя кислород: в Николаеве родственники пациентки напали на больницу

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Николаев, Пятница 05 ноября 2021 11:37
Выбили двери, требуя кислород: в Николаеве родственники пациентки напали на больницу Фото: в Николаеве родственники пациентки напали на больницу (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Ночью напали на Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней. Родственники пациентки выбили двери, требуя кислород.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главврача Светланы Федоровой.

В 00:15 ночи ворвалась группа незнакомых людей на территорию больницы.

"Сломали шлагбаум, начали выбивать двери в приемный покой. С угрозами набросились на персонал, с требованием "кислород!", - сообщила она.

Главрач рассказала, что следом въехала какая-то машина (типа "частная скорая") без опознавательных знаков.

"Но там была крайне тяжелая больная, в агональном состоянии, сатурация 35. И не было кислорода, не было условий транспортировки такой больной (в таком состоянии вообще нельзя транспортировать - это знают медики, к сожалению, не знают те, кто на волне "ковида" решили подзаработать, обзывая себя "частной скорой")", - написала главврач.

Фото: в Николаеве родственники пациентки напали на больницу (facebook.com)

Оказалось, что пациентка поступила в Новобугскую ЦРБ 3 ноября, и при полном отсутствии кислорода, умеющего оказывать помощь персонала, реанимации и т. д. ее родственники не стали ждать, пока она умрет без помощи и начали действовать вот таким путем.

По словам врача, проблемы с кислородом в "ковидных" больницах области есть, равно как с персоналом, койко-местами и лекарствами.

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