ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії

Одного пілота взяли в полон

В воздушном пространстве Пакистана сбили два самолета Военно-воздушных сил (ВВС) Индии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter официального представителя пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур.

Он сообщил, что самолеты упали: один - на территории непризнанного государства Азад Кашмир, второй - на подконтрольной Индии части региона. Одного пилота взяли в плен.

В свою очередь, МИД Пакистана заявил, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям".

"Мы не желаем дальнейшей эскалации, но полностью готовы к этому", - говорится в сообщении министерства.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом" на теракт в Кашмире, в результате которого погибли 44 военнослужащих.

Напомним, накануне в Кашмире террористы атаковали колонну Центральных резервных сил полиции, в результате чего погибли десятки индийских военных. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Джаиш-е-Мухаммад". Организация выступает за отделение Кашмира от Индии; признана террористической в Индии, Пакистане и ряде других стран.