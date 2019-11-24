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ВВС звинуватили у замовчуванні зв'язків британських політиків з Україною і РФ

Новини » Суспільство     24.11.2019 - 15:40
ВВС звинуватили у замовчуванні зв'язків британських політиків з Україною і РФ
Фото: Джон Суїні (livelib)

За словами екс-співробітника, керівництво відмовляється публікувати розслідування, присвячені зв'язкам британських політиків з Україною і РФ

Колишній співробітник ВВС Джон Суїні звинуватив керівництво корпорації в тому, що воно відмовляється публікувати матеріали журналістських розслідувань, присвяченим зв'язкам британських політиків з Росією та Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Times.

Повідомляється, що британський медіарегулятор Ofcom отримав від нього скаргу на ВВС. За словами журналіста, колишнє начальство відмовилося ставити в ефір кілька сюжетів, над якими працював він сам і його колеги.

Газета пише, що це були розслідування, що стосувалися зв'язків колишнього міністра культури Великобританії Джона Уіттінгдейла з українським мільярдером Дмитром Фірташем, ділових інтересів, які були у Росії в члена Палати лордів Пітера Мандельсона. Матеріали також стосувалися діяльності головного спонсора агіткампанії в підтримку Brexit Аррона Бенкса, якого звинувачували в отриманні грошей від РФ.

Крім того, згадується анонсований ВВС, який так і не вийшов у ефір випуск спеціалізується на журналістських розслідуваннях програми Panorama, присвячений російському підприємцю Роману Абрамовичу.

"Через погрози з боку крайніх правих, російського держави і їх маріонеток керівництво ВВС на чолі з генеральним директором корпорації Тоні Холом тепер так боїться будь-яких ризиків, що журналістські розслідування опиняються під загрозою, а належний рівень неупередженості не підтримується", - стверджується у скарзі Суїні.

При цьому представники компанії з цими звинуваченнями не згодні і зауважують, що робота над деякими із згаданих сюжетів, як і раніше ведеться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Великобританії опублікує парламентський звіт про російському втручанні в політику країни після виборів, які відбудуться 12 грудня.

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