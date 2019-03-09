ВПС Ізраїлю завдали ударів по сектору Газа

Палестинська сторона поки не прокоментувала авіаудари

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли авиаудары по трем районам сектора Газа, которые стали ответом на запуск ракет и шаров с зажигательной смесью в сторону Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Сообщается, что авиация Израиля совершила удары по району Хан-Юнус на юге Газы, где был нанесен ущерб порту. Также авиация ударила по объектам, которые принадлежат Министерству внутренних дел Палестины на северы Газы и сельскохозяйственным угодьям деревни Заджер-эд-Дийк в южной части анклава. В результате ударов был нанесен ущерб технике и сельхозугодьям.

В данное время палестинская сторона никак не прокомментировала израильские авиаудары.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во время протеста на границе в секторе Газа погиб человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Газы, в результате стрельбы во время протеста на границе Израиля с сектором Газа по меньшей мере 42 человека получили ранения, среди пострадавших четверо медработников.