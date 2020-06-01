Ввезення складових для оборонної продукції можуть спростити: Кабмін вніс до Ради закон

В Україні з 2021 року можуть спростити ввезення складових для оборонної продукції. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради відповідний законопроект.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроект №3558 "Про внесення змін до статті 287 Митного кодексу (щодо спрощення ввезення складових для продукції оборонного призначення)" зареєстрували у парламенті 28 травня, однак його текст з'явився лише сьогодні.

Вказано, що зараз закон опрацьовують у комітеті.

Пропонується звільнити від оподаткування ввізним митом складові (матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби), що імпортують на митну територію України для використання у виробництві, ремонті та експлуатації продукції оборонного призначення.

При цьому йдеться про продукцію, замовником якої державний замовник, якого визначив Кабмін. Уряд визначає також порядок ввезення та цільового використання таких товарів для оборонки.

Підкреслимо, якщо складові для оборонки походять або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, то вони не звільняються від оподаткування ввізним митом

Пропонується встановити, що закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, наприкінці березня комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив основні показники державного оборонного замовлення.

Як писало РБК-Україна, у кінці травня 2015 року імпорт продукції для оборонного держзамовлення звільнили від оподаткування.