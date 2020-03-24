У Раді погодили основні показники оборонного держзамовлення

Фото: Олександр Завітневич (УНІАН)

Показники погодив комітет ВР з питань нацбезпеки

Комітет Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив основні показники державного оборонного замовлення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram фракції "Слуга народу".

Зокрема, планується, що на 90% оборонні потреби задовольнятимуть вітчизняні підприємства різних форм власності. При цьому 10% становитимуть заплановані закупівлі за кордоном - йдеться про озброєння та продукцію оборонного призначення, яка не виготовляється в Україні.

"Сподіваюсь, найближчим часом ми ухвалимо новий закон про закупівлі та погодимо наступні оборонні закупівлі вже в перших числах січня, а не як зараз, у березні. Щоб промисловість працювала з першого дня", - зазначив голова комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич.

Інформаційне управління Апарату ВР при цьому уточнює, що нардепи погодили із зауваженнями основні показники державного оборонного замовлення на 2020 - 2022 роки.

Нагадаємо, раніше глава фракції СН Давид Арахамія анонсував, що комітет з питань національної безпеки розгляне питання державного оборонного замовлення у режимі відеоконференції у зв'язку з карантином через коронавірус в Україні.

Як писало РБК-Україна, нардепи на позачерговому засіданні Верховної ради з питань протидії коронавірусу проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня.