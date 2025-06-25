Введение коэффициентов к железнодорожным перевозкам является неприемлемым и вредным, - ЦТС

"Бизнес выступает против ручного тарифообразования и подчеркивает, что основные причины проблемы - системные дисфункции железной дороги, - остаются нерешенными даже в критические для страны времена. Ведь вместо стратегий снижения удельной себестоимости, оптимизации сети и привлечения новых грузовладельцев, УЗ в очередной раз выбирает самый простой, но разрушительный путь - покрытие убытков через повышение грузовых тарифов. При этом расходы УЗ ежегодно растут на 30-40%, а эффективность падает, что подтверждается ростом доли автотранспорта в грузоперевозках", - указывают в Центре.

В качестве временного предохранителя от манипуляций со стороны монополиста бизнес предлагает передать утверждение тарифных расстояний и плана формирования поездов на уровень Министерства развития, а на стратегическом уровне урегулировать проблемные вопросы должно новое Тарифное руководство железных дорог Украины.

"Если же отойти от оценки ситуации на уровне железная дорога-порт и подняться на уровень выше, то в глаза бросается еще одно системное несоответствие: в существующей системе у "Укрзализныци" вообще нет мотивации бороться за расшиття узких мест и улучшение инфраструктуры. Ведь эти улучшения приводят к экономии затрат на логистику, а затем - уменьшают тарифные поступления УЗ", - говорят в организации.

И наоборот, чем длиннее маршрут и время транспортировки, тем больше получит монополист.

"Для устранения этой системной проблемы важно закрепить на самом высоком уровне в новом Законе "О железнодорожном транспорте" обязанность оператора инфраструктуры организовать перевозки по кратчайшему маршруту, тем самым уменьшив поле для возможных злоупотреблений монопольным положением на рынке", - резюмируют в Центре.