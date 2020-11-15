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Введення російських миротворців на Донбас не обговорюється, - Арестович

Автор: РБК-Україна

Питання введення російських миротворців на Донбас за прикладом Нагірного Карабаху не обговорюється. А такі чутки поширюються, щоб посіяти паніку в Україні.

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Про це в ефірі "Україна 24" розповів радник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

За його словами, ніхто не розглядає такий варіант "навіть в якості жарту".

"Це інформаційний супровід, росіяни вкидають різні версії, щоб посіяти паніку серед народу України, який, скажімо так, не зовсім уміє протистояти інформаційній агресії та дуже швидко реагує на будь-яку "зраду". Ця "зрада" робиться спеціально, щоб чинити тиск на населення. І щоб опозиція тиснула на членів делегації і на президента України", - заявив Арестович.

Нагадаємо, раніше глава української делегації Леонід Кравчук заявив, що введення російських миротворців на Донбас було б абсурдом, оскільки "агресор став би миротворцем".

До цього прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито не хотіла би вдаватися до такого інструменту як введення миротворців на Донбас.

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