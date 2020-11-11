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Росія не планує вводити російських миротворців на Донбас

Москва, Середа 11 листопада 2020 14:16
Росія не планує вводити російських миротворців на Донбас
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Андрій Козловський

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков оцінив ідею введення російських миротворців в Донбас. Він заявив, що Кремль виступає проти такого рішення.

Про це повідомляє "Взгляд".

У відповідь на питання журналістів, чи хотіла б Москва на якихось умовах ввести миротворців на Донбас, як це сталося в Карабасі, Пєсков заявив, що не хотілося б вдаватися до такого інструменту.

"Москва не хотіла б, щоб десь велися бойові дії, щоб доводилося вдаватися до такого інструменту (як введення миротворців, - ред. ), ось чого хотіла б Москва", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, напередодні у Вірменії приземлився літак з офіцерами командування російської миротворчої місії в Нагірному Карабасі.

Моніторинговий центр з контролю перемир'я в Нагірному Карабасі можуть розмістити за межами зони конфлікту, однак це будуть вирішувати в ході переговорів.

Крім того, РБК-Україна писало, що Україна також розглядає варіант введення на Донбас миротворчої місії під егідою ОБСЄ.

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