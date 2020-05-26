Введення мита на імпортне дизпаливо вигідно групі "Приват", - експерт

Аргументи людей Ігоря Коломойського щодо підвищення акцизу на зріджений газ і мита на дизпаливо не відповідають реальності.

Про це написав директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Лобістам олігарха вдалося заблокувати винесення рішення Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі про відмову у введенні мит та проведення розслідування щодо імпорту дизельного палива та скрапленого газу з Росії", - пише Куюн.

За його словами, комісія готувалася винести негативне рішення з цього питання, оскільки аргументи вимагала його боку ("Укртатнафта" і "Укрнафта") не відповідають реальності.

"Вимоги закрити ринок українські НПЗ побудували на абсолютній нісенітниці, яка зводиться до демпінгу російських НПЗ. Між тим цифри говорять про інше: митні ціни на російське дизпаливо у 2017-2019 роках були вищі за світові: у 2017 році на $16/т, у 2018 - на $22/т, у 2019-му - на $27/т. У разі, якби закупівельні ціни були нижчими від світових, ось це був би демпінг", - підкреслив Куюн.

На думку експерта, введення мита на імпортне дизпаливо вигідно групі "Приват", оскільки призведе до зростання цін на ринку, який вона контролює.

"Приват" вимагає ввести мита 8,5% і довести її за 5 років до 25%. Але і мінімальна ставка буде означати припинення поставок і відповідно ще більше зростання цін. Навіщо це "Привату"? По-перше, зростає ціна на кременчуцьку продукцію. По-друге, Коломойський разом із Суркісом володіють найбільшої морською перевалкою в Одесі. Після минулорічних зборів перевалочний комплекс вийшов на стабільну роботу. Щоб наростити роботу терміналу і частку на ринку, потрібен більший підйом ціни, його і повинна забезпечити загороджувальне мито", - пише Куюн.

Підвищення акцизу на зріджений газ теж вигідно Ігорю Коломойському, оскільки ціна газу на АЗС почне наближатися до ціни бензину, виробленого підприємствами олігарха, і споживачі почнуть відмовлятися від газу на користь бензину.

"Чому важливо збільшити акциз на газ? Це підвищить на нього ціну і зробить ближче на табло АЗС до бензину. А якщо ще паралельно знизити акциз на бензин (а це теж лобіюється під виглядом уніфікації акцизу на моторні палива), то ця різниця стане ще менше. Якщо ж ще введуть мито на російський зріджений газ, то його собівартість зросте і газ може зрівнятися з бензином. Отже, почнеться зворотний процес - відмова від газу на користь бензину і це як раз те, що потрібно "Привату", - пише Куюн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономіки зняла з порядку денного розгляд питання про додаткові акцизи та квоти на скраплений газ і дизельне паливо. У міністерстві зазначають, що рішення потребує доопрацювання і буде включено до порядку денного наступного засідання комісії.

Своєю чергою, директор НТЦ "Психея" Сергій Сапегін підкреслив, що це рішення вдарить, насамперед, по найменш платоспроможним українцям.