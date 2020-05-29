ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Запровадження мита на дизпаливо призведе до тотального здорожчання, - експерт

Новини » Економіка     29.05.2020 - 12:31
Запровадження мита на дизпаливо призведе до тотального здорожчання, - експерт
Фото: заправка авто (з відкритих джерел)

За словами експерта, рішення щодо підвищення акцизів на паливо в умовах нинішньої кризи матиме негативні наслідки для вітчизняної промисловості

Підняття акцизів на скраплений газ та введення мита на дизпаливо спричинить підвищення цін на паливо на заправках та тотальне здорожчання, зокрема продуктів.

Про це заявила партнер ЮФ Sayenko Kharenko Анжела Махінова в ефірі телеканалу Україна24, передає РБК-Україна.

"Спочатку подорожчає пальне на заправках, це відчує, безперечно, кожна фізична особа, купуючи на заправці пальне. Зрозуміло, що це ж пальне купують перевізники, які доставляють хліб, перевізники, які доставляють сировину для виробництва хліба та інших продуктів. Тому, наскільки я розумію схему, як працює вся економіка, будуть втрати відповідно від виробника до кінцевого споживача. Це на всіх ланках і етапах відбудеться здорожчання продукту. І кінець кінцем ми це всі побачимо на полицях магазинів, все здорожчає. Проїзд здорожчає, харчі здорожчають, одяг здорожчає", - сказала Махінова.

Експерт також наголосила, ухвалення урядом рішення щодо підвищення акцизів на паливо в умовах нинішньої кризи матиме негативні наслідки для вітчизняної промисловості та економіки держави в цілому.

"Втратить в першу чергу українська промисловість, українські фізичні особи, особливо це негативно і небезпечно в умовах пандемії, коли у нас критично втрачаються робочі місця, стають підприємства, кожна копійка на рахунку. Тому, безперечно, це катастрофічні наслідки для української економіки", - сказала Махінова.

Нагадаємо, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов підкреслив, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін на нього і негативно відіб'ється на аграріях, які є ключовим його споживачем.

Раніше Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономіки 22 травня відклала ухвалення рішення щодо акцизів і квот на скраплений газ і дизельне паливо до наступного засідання.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України топливогаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся