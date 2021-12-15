Введення Нацбанком тимчасової адміністрації у "Місто Банк" назвали необґрунтованим

Ліквідація "Місто банку" стала результатом рейдерської атаки на один з активів фінустанови - соєвого заводу в Новій Каховці. НБУ ухвалив неправомірне рішення, переставши враховувати актив як власність "Місто банку" тим самим ставши на бік рейдерів.

"14 грудня виповнюється рівно рік з моменту визнання неплатоспроможним "Місто банку". Факторами, які "поклали" банк, могло стати фізичне захоплення одного з активів - соєвої фабрики "Каховка Протеїн-Агро" у Новій Каховці вартістю близько 300 млн грн, також позиція НБУ, який вирішив не враховувати актив у капіталі банку, попри незакінчені судові розгляди та на кримінальні справи, відкриті за фактом захоплення банківського активу", - повідомляє "Апостроф".

Як зазначає видання, соєвий завод у Новій Каховці до 2009 року був у заставі у банку "Надра", який контролював брат Сегаль. Після банкрутства банку "Надра" брати Сегаль були оголошені в розшук Інтерполом за звинуваченням у розкраданні коштів банку "Надра", а соєвий завод продано як заставне майно у 2011 році та з 2017 року знаходився у власності "Місто банк". Внаслідок затяжної атаки брати Сегаль взяли підприємство під контроль.

Як зазначає видання, НБУ добре обізнаний про судові суперечки за контроль над активом "Місто банку". І ще влітку 2020 року регулятор давав банку можливість відстояти свої права.

Проте вже в грудні Нацбанк несподівано ухвалив рішення про ліквідацію "Місто банку", попри відкриті проти опонентів банку кримінальні провадження та судові процеси, що тривають.

"14 грудня 2020 року регулятор ліквідував фінустанову. Попри відкриті судові процеси "Місто банку", в ході яких він міг так само, як і влітку, відновити в реєстрі запис про право власності на соєву фабрику. Попри відкриті кримінальні провадження за фактами дій опонентів. Попри цивільний позов банку про відшкодування матеріальних збитків у розмірі 272 млн грн так і не було заперечено в судовому порядку", - пише "Апостроф".

Журналісти зазначають, що "Місто банк" вважає дії НБУ з виведення банку з ринку неправомірними і веде судові процеси щодо відновлення своїх прав.