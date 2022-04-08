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Вузи в Донецьку і Луганську формують списки студентів для мобілізації, - Гармаш

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Донбас, П'ятниця 08 квітня 2022 16:12
Вузи в Донецьку і Луганську формують списки студентів для мобілізації, - Гармаш Фото: у Донецьку та Луганську формують мобілізаційні списки студентів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Керівники вищих навчальних закладів окупованих Донецька та Луганська отримали вказівку сформувати списки студентів для мобілізації. Загарбники хочуть відправити їх на фронт в якості "свіжого м'яса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головреда видання "ОстроВ", представника Донецька в українській делегації Тристоронньої контактної групи Сергія Гармаша.

За його словами, російське угруповання в Україні поповнили контрактниками з Ростова-на-Дону і Валуєк. Йдеться про 18-20 річних громадян Росії, які "повелися" або на гроші, або на пропаганду, або спокусилися "трофеями".

Гармаш зазначає, що у поповнення немає реального бойового досвіду. По суті, додає він, це - "гарматне м'ясо".

"Деканати донецьких і Луганських вузів теж отримали розпорядження формувати списки студентів, які ще не мобілізовані", - написав Гармаш.

Він уточнив, що жителі тимчасово окупованих територій Донбасу більш досвідчені, ніж росіяни і розуміють, що студенти стануть "свіжим м'ясом" для фронту.

"І ось з такими "багнетами" вони збираються взяти Донбас, де наші сили ООС обкопувалися 8 років? Мій оптимізм зростає", - резюмує Гармаш.

Нагадаємо, напередодні у Путіна визнали значні втрати у війні проти України.

Зазначимо, за даними Генштабу Збройних сил України, з початку вторгнення російські окупанти втратили близько 19 тисяч людей убитими.

Війна Росії проти України триває 44-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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