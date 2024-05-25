Уличные укрытия от PIN-UP Foundation появились в Сумах

При финансовой поддержке PIN-UP Foundation в Сумах установлено два укрытия SafePlace под номерами 0024 и 0025. Они надежно защищают жителей от ударной волны, обломков и смертельных элементов кассетных снарядов. Толщина стен составляет более 25 см, а потолки – 40 см, изготовленные из армированного бетона. Каждое укрытие рассчитано на 15 человек и оборудовано скамьями для сидения, освещением и вентиляцией.

Внешний вид укрытий также продуман: на них размещены знаки мест сбора, направления и адреса ближайших укрытий, а также QR-коды, ведущие к видеоролику о SafePlace.

Президент PIN-UP Foundation Марина Ильина подчеркнула важность таких инициатив: "Мы делаем все возможное для безопасности и комфорта украинского населения во время обстрелов. Мобильные укрытия – это лишь одна из многих инициатив для жителей города Сумы и других регионов Украины".