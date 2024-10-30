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Вучич спросил Путина о прекращении войны в Украине: что тот ответил

Среда 30 октября 2024 21:05
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Вучич спросил Путина о прекращении войны в Украине: что тот ответил Фото: президент Сербии Александр Вучич (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они говорили о войне на Украине.

Об этом заявил сам Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.

По словам Вучича, он впервые за два с половиной года поговорил с Путиным после того, как отклонил его приглашение на саммит БРИКС. Во время телефонного разговора он спросил Путина о прекращении огня в войне РФ против Украины.

"Это то, что делают джентльмены, это то, что делают настоящие мужчины в таких обстоятельствах, даже если другая сторона ожидает другого ответа. Потом я спросил его о ситуации в Украине", - рассказал Вучич.

Однако Путин так и не ответил. Путин заявил ему, что "все цели специальных военных операций будут выполнены".

Ранее РБК-Украина писала о том, что у Вучича отказал Путину и заявил, что не будет участвовать в саммите БРИКС в России. Впоследствии стало известно, что страна направила на саммит в Казани своего представителя.

Также мы писали о том, что Вучич впервые за 2,5 года позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину и поблагодарил за газ.

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