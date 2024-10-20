Вучич впервые за более чем 2 года позвонил Путину, чтобы поблагодарить за газ

В опубликованном видео Вучич заявил, что у него с Путиным состоялся "очень хороший разговор".

"Мы не общались почти два с половиной года. У нас был хороший, открытый, долгий и содержательный разговор", - сказал он.

Сербский президент добавил, что они обменялись мнениями по всем важным двухсторонним вопросам, в том числе экономическим. В частности, он поблагодарил Путина за достаточные объемы российского газа для Сербии этой зимой.

Помимо этого Вучич сообщил, что стороны обсудили сотрудничество и важные политические вопросы. Он полагает надежду, что "Сербия не введет санкции против Российской Федерации". Более того, президент выразил надежду в развитии сербско-российских отношений и доверии между странами.

Также по словам сербского главы государства, он поблагодарил Путина за поздравление по поводу 80-летия освобождения Белграда от немецкой оккупации