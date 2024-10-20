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Вучич впервые за более чем 2 года позвонил Путину, чтобы поблагодарить за газ

Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Сербии Александр Вучич впервые за 2,5 года позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Он поблагодарил его за газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы сербского государства в Instagram.

В опубликованном видео Вучич заявил, что у него с Путиным состоялся "очень хороший разговор".

"Мы не общались почти два с половиной года. У нас был хороший, открытый, долгий и содержательный разговор", - сказал он.

Сербский президент добавил, что они обменялись мнениями по всем важным двухсторонним вопросам, в том числе экономическим. В частности, он поблагодарил Путина за достаточные объемы российского газа для Сербии этой зимой.

Помимо этого Вучич сообщил, что стороны обсудили сотрудничество и важные политические вопросы. Он полагает надежду, что "Сербия не введет санкции против Российской Федерации". Более того, президент выразил надежду в развитии сербско-российских отношений и доверии между странами.

Также по словам сербского главы государства, он поблагодарил Путина за поздравление по поводу 80-летия освобождения Белграда от немецкой оккупации

Напомним, что в сентябре этого года Вучич отказал Путину и заявил, что не будет участвовать в саммите БРИКС в России.

В то же время, почти неделю назад сербский вице-премьер Александр Вулин сказал, что БРИКС может стать альтернативой ЕС и страна направит на предстоящий саммит в Казане своего представителя.

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СербияВучич