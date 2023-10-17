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Вучич рассказал о коротком разговоре с Путиным

Фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РТС.

По его словам, у него был с Путиным "короткий разговор" в Пекине. При этом президент Сербии назвал полагающим, что Путин выглядит "полным уверенности в себе".

"Я видел президента Путина, и мы поговорили кратко, очень кратко, у нас не было двусторонней встречи", - сказал Вучич.

Позиция Сербии по войне в Украине

Сербия занимает неоднозначную позицию по войне в Украине. Страна осуждает российское вторжение и поддерживает территориальную целостность Украины. В то же время Сербия отказывается вводить санкции против России и продолжает поддерживать с ней тесные экономические и политические связи.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что его страна не может вводить санкции против России, поскольку это будет означать отказ от традиционных дружеских отношений с Москвой. Также он утверждает, что санкции не помогут Украине, а лишь усугубят ситуацию.

Отношение Сербии к войне в Украине вызывает критику со стороны Запада. Западные страны считают, что Сербия не оказывает достаточно поддержки Украине и продолжает поддерживать Россию. Сербия в ответ заявила, что передаст свой европейский опыт Украине и поддержит страну в послевоенном восстановлении.

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Владимир ПутинВучичПекин