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Вучич звинуватив Україну в "мінуванні" сербських літаків: реакція МЗС

Фото: президент Сербії Олександр Вучич (flickr by Tib Tib)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Сербії Олександр Вучич звинуватив Україну в нібито причетності до масового мінування сербських літаків. Українська сторона відкидає звинувачення.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Зазначимо, за словами Вучича, Сербія продовжить польоти в Росію, незважаючи на повідомлення про нібито мінування. Він також заявив, що за неправдивим мінуванням стоїть Україна і ще одна з країн Євросоюзу.

"Категорично відкидаємо безпідставні звинувачення президента Сербії. Його заяви про нібито причетність України до повідомлень про мінування літаків сербських авіакомпаній, що здійснюють польоти до РФ, не відповідають дійсності", - зазначив Ніколенко.

Він також підкреслив, що Київ розчарований у тому, що Белград досі не приєднався до санкцій проти Росії через війну проти України.

"Закликаємо Белград стати на бік правди і повною мірою долучитися до підтримки України та відстоювання цінностей, на яких заснована об'єднана демократична Європа", - додав він.

Нагадаємо, раніше відомий своїми проросійськими поглядами президент Сербії пропонував Белград в якості місця для переговорів Росії та України.

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