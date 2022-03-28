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Президент Сербії запропонував Белград в якості місця для переговорів Росії і України

Новость на русском →
Белград, Понеділок 28 березня 2022 23:26
Президент Сербії запропонував Белград в якості місця для переговорів Росії і України Фото: президент Сербії Олександр Вучич (flickr by Tib Tib)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Сербії Олександр Вучич запропонував провести переговори Росії та України в Белграді. Він нагадав, що раніше столиця його країни вже виступала в якості майданчика для діалогу з врегулювання міжнародних конфліктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вучича на телеканалі Happy TV.

"Що стосується нас (Сербії - ред.), то ми найбільше хотіли б, щоб настав мир. Ми не втручаємося ні в що. Якщо хтось вважає, що Белград - це гарне місце для переговорів, ми щасливі запропонувати (в якості майданчика для переговорів - ред.)", - сказав Вучич.

Сербський лідер нагадав, що раніше в Белграді вже проходили переговори по Україні. Вучич додав, що розмовляв з главами МЗС України і Росії Олександром Александровичем і Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі пройдуть чергові переговори Росії та України. За даними джерел Reuters, Путін не готовий йти на компроміс у мирному діалозі з українською стороною.

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