Втричі більше, ніж вчора: в Україні виявили 681 новий випадок коронавірусу

МОЗ повідомив про 681 новий випадок коронавірусу. Це втричі більше, ніж міністерство повідомило вчора - 213.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 266 осіб; летальних випадків - 27; одужали - 515 осіб. За вчора протестували методом ПЛР - 22 330 осіб, методом ІФА - 8 918 осіб, експрес-тестами - 13 491 особа.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.
За весь час пандемії в Україні: