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Втричі більше, ніж вчора: в Україні виявили 681 новий випадок коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ повідомив про 681 новий випадок коронавірусу. Це втричі більше, ніж міністерство повідомило вчора - 213.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 266 осіб; летальних випадків - 27; одужали - 515 осіб. За вчора протестували методом ПЛР - 22 330 осіб, методом ІФА - 8 918 осіб, експрес-тестами - 13 491 особа.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 249 344 особи;
  • одужали - 2 184 880 осіб;
  • летальних випадків - 52 876.

Нагадаємо, у МОЗ не виключають введення привілеїв для COVID-вакцинованих під час локдауну.

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