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Втрое больше, чем вчера: в Украине обнаружили 681 новый случай коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав сообщил о 681 новом случае коронавируса. Это втрое больше, чем министерство сообщило вчера - 213.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 266 человек; летальных исходов - 27; выздоровели - 515 человек. За вчера протестовали методом ПЦР - 22 330 человек, методом ИФА - 8918 человек, экспресс-тестами - 13 491 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 249 344 лица;
  • выздоровели - 2 184 880 человек;
  • летальных случаев - 52 876.

Напомним, в Минздраве не исключают введения привилегий для COVID-вакцинированных при локдауна.

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