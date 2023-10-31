Потеряли "загранку" не в Украине? Инструкция, что нужно сделать в первую очередь

Алгоритм действий в случае, если потеряли загранпаспорт за пределами Украины, практически не отличается от того, что действует в ее пределах. Но все же есть свои нюансы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

"Как и в Украине, так и за границей необходимо немедленно обратиться в ближайшее отделение полиции. Там составить заявление о потере паспортного документа", - говорится в сообщении.

После приема заявления правоохранители должны выдать копию протокола или справку о временном отсутствии загранпаспорта.

"Уже с этой справкой необходимо обратиться в ближайшее дипломатическое или консульское учреждение Украины для оформления нового загранпаспорта", - отмечают на портале.

По возвращении домой следует обратиться в Миграционную службу, чтобы сообщить о потере документа и оформить новый.

Срок и стоимость изготовления нового паспорта

Как ранее писало РБК-Украина, оформление обычного загранпаспорта производится в течение 20 суток, а его стоимость составляет 733 гривны. Можно также заказать срочный документ. Тогда срок изготовления составляет до 7 суток, а стоимость - 1085 гривен.

Также при обмене утраченного или поврежденного паспорта дополнительно уплачивается государственная пошлина - 34 гривны.

Детальнее о том, что делать в случае потери документов за границей - читайте в материале.