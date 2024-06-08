Потеряли телефон? Пять шагов, чтобы защитить свои данные
Если был украден или потерян смартфон, нужно сразу защитить свои аккаунты и банковские счета. Также нужно предупредить родных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.
Главные шаги при похищении и потере смартфона
Заблокировать SIM-карту. Прежде всего о похищении телефона необходимо уведомить мобильного оператора, чтобы заблокировать SIM-карту.
- Киевстар: можно предоставить информацию оператору по номерам 466 или 0800-300-466 из других номеров.
- Vodafone: необходимо подать заявку, позвонив по номеру 222 или 0 800 400 222.
- lifecell: можно позвонить в информационно-консультационный центр по номеру 5433 или 0800 20 5433.
Обратите внимание, что мобильные операторы просят предоставить PUK-код или номера, на которые вы чаще всего звонили.
Сменить пароли. В случае похищения телефона по возможности нужно изменить пароли ко всем аккаунтам (Google, соцсети, онлайн-банкинг, "Дія" и другие) через другое устройство.
Заблокировать банковские карты. Заблокируйте банковские карты, на которых есть деньги и установлены кредитные лимиты. Для этого обратитесь на горячую линию вашего банка, в отделение или воспользуйтесь интернет-банкингом.
Обратитесь в полицию. Специалисты советуют обратиться к правоохранителям в случае похищения телефона, а также написать соответствующее заявление.
Предупредите родных. При похищении или потере телефона предупредите родных и друзей. Это поможет перестраховаться, если злоумышленники от вашего имени станут просить деньги.
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