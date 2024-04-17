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Компьютеры Сил обороны пытаются атаковать хакеры. В Госспецсвязи рассказали детали

Среда 17 апреля 2024 16:24
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Компьютеры Сил обороны пытаются атаковать хакеры. В Госспецсвязи рассказали детали Архивное фото: компьютеры Сил обороны пытаются атаковать хакеры (freepik com)
Автор: Дмитрий Браславский

Вражеская кибергруппировка пытается получить доступ к компьютерам украинских военнослужащих с целью похищения документов. Это может произойти с помощью мессенджера Signal.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

В ведомстве отмечают, что зафиксировали повышенную активность группировки UAC-0184, которая пытается получить доступ к компьютерам военнослужащих с целью похищения документов и данных мессенджеров.

"Злоумышленники используют популярные мессенджеры, социальные сети и другие платформы для знакомств и общения с целью распространения вредоносных программ", - пояснили в Госспецсвязи.

Какие методы используют злоумышленники

Они применяют сопроводительные сообщения-приманки, а именно документы об открытии исполнительного производства или уголовного дела, видео боевых действий, а также запрос на знакомство.

Кроме этого злоумышленники сбрасывают файлы или архивы с просьбой помочь в их открытии или же обработке. Среди прочего используются вредоносные программы, в частности для похищения и выгрузки данных с компьютера, в частности сообщений и контактных данных мессенджера Signal, который является довольно популярным среди военных.

Куда следует обращаться в случае обнаружения угроз

В Госспецсвязи сообщили, что хакеры будут продолжать совершенствовать способы доставки вредоносных программ через мессенджеры, и любая опрометчивая онлайн-активность военнослужащего облегчает злоумышленникам определение приоритетных целей для атак.

В случае обнаружения каких-либо подозрительных сообщений или файлов просим безотлагательно информировать:

  • Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA (cert@cert.gov.ua, моб.+38 (044) 281-88-25);
  • Центр кибербезопасности ИТС (в/ч А0334; email: csoc@post.mil.gov.ua, Signal: +38067332189).

Активность российских хакеров

Киберпреступники из РФ постоянно пытаются атаковать учреждения за рубежом, за что против Кремля вводят санкции страны Запада. В январе сообщалось, что хакеры из группы Midnight Blizzard получили доступ к учетным записям руководителей Microsoft.

Позже в Microsoft сообщали, что хакеры из России, Китая и Ирана используют инструменты OpenAI, чтобы отточить свои навыки и обмануть свои цели.

Недавно российская хакерская группа Cyber Army Russia Reborn устроила DDoS-атаки на правительственные сайты Словении, а также сайт президента страны.

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