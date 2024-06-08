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Втратили телефон? П'ять кроків, щоб захистити свої дані

Україна, Субота 08 червня 2024 21:11
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Втратили телефон? П'ять кроків, щоб захистити свої дані Фото: українцям пояснили, що робити у разі втрати телефону (freepik)
Автор: Наталія Юрченко

Якщо був викрадений або втрачений смартфон, потрібно відразу захистити свої акаунти та банківські рахунки. Також необхідно попередити рідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Головні кроки при викраденні та втраті смартфона

Заблокувати SIM-картку. Перш за все про викрадення телефону потрібно повідомити мобільного оператора, щоб заблокувати SIM-картку.

  • Київстар: можна надати інформацію оператору за номерами 466 або 0 800-300-466 з інших номерів.
  • Vodafone: необхідно подати заявку, зателефонувавши на номер 222 чи 0 800 400 222.
  • lifecell: можна зателефонувати до інформаційно-консультаційного центру за номером 5433 або 0 800 20 5433.

Зверніть увагу, що мобільні оператори просять надати PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо.

Змінити паролі. У разі викрадення телефону за можливості потрібно змінити паролі до всіх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, "Дія" та інші) через інший пристрій.

Заблокувати банківські карти. Заблокуйте банківські картки, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти. Для цього зверніться на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом.

Зверніться до поліції. Фахівці радять звернутися до правоохоронців у разі викрадення телефону, а також написати відповідну заяву.

Попередьте рідних. У разі викрадення чи втрати телефону попередьте про це рідних та друзів. Це допоможе перестрахуватися, якщо зловмисники від вашого імені почнуть просити гроші.

Раніше у Держспецзв'язку повідомляли, що російські хакери намагаються атакувати комп'ютери українських військових для викрадення документів.

Крім того, нещодавно кіберполіція розповіла про головні правила для безпеки в інтернеті.

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