RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Потеряли больше 75% состава. Партизаны разведали базу оккупантов под Симферополем

Фото: партизаны разведали базу оккупантов под Симферополем (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны совершили вылазку в Перевальное, под Симферополем. Здесь расположена база 126-й бригады береговой обороны ВМФ РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

Несмотря на огромное количество военных, партизанам удалось разведать территорию вокруг базы.

"Пропускные пункты, камеры, патрули, казармы и парки с техникой были внимательно изучены", - отмечают в "Атеш", добавляя, что в этой бригаде уже полгода служит их агент.

 

Что известно об этой бригаде оккупантов?

О самой бригаде, как уточняют партизаны, известно, что еще начале войны подразделение понесло огромные потери.

"Более 75% боевого состава стали погибшими и ранеными. Сейчас переукомплектованные подразделения этой бригады воюют на Херсонском направлении", - рассказали в "Атеш".

Ситуация в Симферополе

В Симферополе постоянно фиксируется движение техники и живой силы оккупационных войск. Первые такие колонны заметили в городе еще в июле. Причем, партизаны связывают подобную активизацию с контрнаступлением ВСУ, в сящи с которым захватчики постоянно теряют личный состав и технику. В конце сентября оккупанты начали перебрасывать ПВО в Симферополь. Перемещение техники и личного состава фиксировалось и в середине октября.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СимферопольКрим