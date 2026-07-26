Потеряли международное водительское удостоверение: как получить новое без экзаменов

В случае потери, похищения или повреждения международного водительского удостоверения украинцы могут оформить новый документ. Для этого не придется повторно сдавать экзамены.
РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказывает, как проходит эта процедура.
Главное:
Международное водительское удостоверение является дополнительным документом, который выдается на основании национального водительского удостоверения.
Оно необходимо для управления транспортными средствами в странах, присоединившихся к Женевской конвенции о дорожном движении 1949 года.
В случае потери, похищения или повреждения международного удостоверения, его не восстанавливают, а оформляют новое.
Услугу можно получить в любом сервисном центре МВД, независимо от места регистрации или проживания.
Для оформления нового международного удостоверения необходимо лично подать:
В Главном сервисном центре МВД обратили внимание на несколько важных моментов.
Новое международное водительское удостоверение выдают на три года, но срок его действия не может превышать срок действия украинского водительского удостоверения, на основании которого оно оформлено.
Для получения нового документа не нужно сдавать теоретический или практический экзамен.
В то же время международное удостоверение действует только вместе с национальным удостоверением водителя, поэтому для его оформления обязательно нужно предоставить оригинал украинского документа.
Если международное водительское удостоверение похитили в Украине или за рубежом, в МВД рекомендуют также сообщить об этом уполномоченные органы Национальной полиции.
Напомним, украинцы могут оформить международное водительское удостоверение в сервисных центрах МВД без сдачи экзаменов, если имеют действующее национальное удостоверение. Документ необходим для управления автомобилем в странах, требующих международного водительского удостоверения в соответствии с международными соглашениями.